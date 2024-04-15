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ABC News: не менее девяти иранских ракет попали по израильским авиабазам

время публикации: 15 апреля 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 07:49
ABC News: не менее девяти иранских ракет попали по израильским авиабазам
Пресс-служба ЦАХАЛа

По меньшей мере девять иранских ракет в ночь на 14 апреля смогли преодолеть систему ПВО Израиля и поразить две израильские авиабазы, но о значительном ущербе не сообщалось, сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

В публикации сказано, что пять баллистических ракет поразили авиабазу Неватим, повредив транспортный самолет C-130, неиспользуемую взлетно-посадочную полосу и пустые складские помещения. Еще четыре баллистические ракеты поразили авиабазу Негев, но сообщений о значительном ущербе не поступало, сообщил американский чиновник.

ЦАХАЛ подобной детальной информации не предоставлял. В заявлении ЦАХАЛа утверждалось, что 99% ракет и БПЛА, выпущенных Ираном и их "прокси" в ночь на 14.04.2024, были перехвачены (сообщалось о запуске более 330 ракет и БПЛА, то есть из этого заявления можно было сделать вывод, что не перехватили три-четыре ракеты). Подтверждался только незначительной ущерб на базе Неватим

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