Иорданский солдат не обстреливал Израиль. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует государственного секретаря США Тони Блинкена, сообщившего, что администрация готова вести переговоры об условиях поставок ОАЭ самолетов F-35. Заключенная с Эмиратами сделка стала одной из крупнейших в истории, но ОАЭ заявили, что готовы отказаться от контракта, поскольку он ограничивает сотрудничество с КНР.

Выходящая в Аммане газета "Аль-Дустур" публикует заявление иорданского армейского командования, опровергающие сообщения СМИ, согласно которым иорданский военнослужащий обстрелял территорию Израиля в районе, где встречаются израильская, иорданская и сирийская границы. Согласно заявлению, были совершены предупредительные выстрелы, чтобы остановить контрабандистов.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что, несмотря на противодействие ФАТХа, на Западном берегу прошли мероприятия, посвященные 34-летию со дня основания ХАМАСа – как марши, так и митинги. Центром манифестаций стала Рамалла и расположенный рядом с ней университет Бир-Зейт.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" рассказывает, что победа молодежной сборной Йемена по футболу над Саудовской Аравией на короткое время объединил как сторонников международно признанного правительства, так и суннитов. В ходе спонтанных торжеств люди стреляли в воздух. Но пули вернулись на землю, ранив десятки человек.