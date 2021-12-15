Проблемы минпроса и "зеленый стандарт" в торговых центрах. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 15 декабря

В центре внимания израильских СМИ распространение "зеленого стандарта" на крытые торговые центры, трудности в минпросе и открытие дела о сутенерстве в тюрьме.

"Исраэль а-Йом": Источник в минпросе: "Министр стала обузой"





"Едиот Ахронот": "Зеленый стандарт" распространится на крытые торговые центры





"Маарив": Государственный прокурор распорядился вновь открыть дело о сутенерстве в тюрьме Гильбоа





"Гаарец": Разрешено к публикации: в убийстве Ави Эдри в 1990 году подозревался мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн





"Исраэль а-Йом": Источник в минпросе: "Министр стала обузой"

Ноам Двир пишет, что источник издания в министерстве просвещения обвиняет министра Ифат Шашу-Битон в беспорядках и в плохом функционировании министерства. Эти заявления были сделаны после увольнения гендиректора минздрава и уходе в отставку координатора по борьбе с коронавирусом при министерстве.









"Едиот Ахронот": "Зеленый стандарт" распространится на крытые торговые центры

В ходе совещания, проведенного премьер-министром Нафтали Беннетом и министром здравоохранения Ницаном Горовицем с участием специалистов, было принято решение распространить "зеленый стандарт" на крытые торговые центры. Для контроля над соблюдением стандарта, и чтобы при этом допустить в торговый центр непривитых посетителей, которым необходимо попасть в жизнеобеспечивающий объект (аптека, продуктовый магазин и т.д.), посетителям, предъявившим "зеленый паспорт", на входе будет выдаваться специальный браслет, цвет которого будет меняться ежедневно.







"Маарив": Государственный прокурор распорядился вновь открыть дело о сутенерстве в тюрьме Гильбоа

Государственный прокурор Амит Айсман распорядился вновь открыть дело о случаях сутенерства в тюрьме "Гильбоа". Согласно решению Айсмана, офицер, отправлявший девушек-военнослужащих в корпуса с террористами, будет вызван на повторный допрос. Подробности в материале Алона Хакмона и Матана Вассермана.











"Гаарец": Разрешено к публикации: в убийстве Ави Эдри в 1990 году подозревался мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн





"Мэр одного из израильских городов", который был ранее задержан и допрошен в связи с убийством Ави Эдри в 1990 году, - это мэр Бейтар-Илита Меир Рубинштейн. На момент убийства Рубинштейну было 17 с половиной лет. Меир Рубинштейн был освобожден из-под стражи 2 декабря по распоряжению мирового суда Иерусалима, так как против него не было представлено достаточно улик.