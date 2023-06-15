New York Times: США ведут переговоры с Ираном, чтобы избежать войны

Газета The New York Times пишет, что администрация Джо Байдена ведет неафишируемые переговоры с Тегераном об ограничении иранской ядерной программы и освобождении граждан США, находящихся в иранских тюрьмах.

В публикации Майкла Кроули, Фарназ Фассихи и Ронена Бергмана отмечается, что Вашингтон стремится с разрядке напряженности и снижению риска военной конфронтации с Ираном.

Информация о ведении таких переговоров подтверждена официальными лицами в США, Иране и Израиле. Но источники предпочитают сохранять анонимность.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

"Цель США – достичь неформального соглашения, которое некоторые иранские официальные лица называют "политическим прекращением огня". Оно будет направлено на предотвращение дальнейшей эскалации", – говорится в статье.

В публикации упомянуты непрямые американо-иранские переговоры, которые проходили этой весной в Омане.

Судя по имеющейся информации, Ирану предложено остановиться на обогащении урана до 60%, прекратить удары по американским силам в Сирии и Ираке (которые осуществляются проиранскими боевиками), расширить сотрудничество с МАГАТЭ и воздержаться от поставок баллистических ракет России. Взамен США готовы гарантировать, что не будут ужесточать санкции против Ирана, не будут препятствовать движению иранских танкеров с нефтепродуктами, не станут продвигать новые антииранские резолюции в ООН.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

Особо важным для Вашингтона является вопрос освобождения трех американских граждан, находящихся в иранских тюрьмах.

Иран, в свою очередь, ожидает, что Соединенные Штаты разморозят миллиарды долларов иранских активов, и готов гарантировать, что использование этих средств будет ограничено исключительно гуманитарными проектами.

На прошлой неделе власти США дали разрешение правительству Ирака на погашение долгов перед Ираном за газ и электроэнергию на сумму около $2,7 млрд. Ранее из-за американских санкций эти средства были заблокированы в Ираке. Договоренность о разблокировке была достигнута во время встречи министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна и госсекретаря США Энтони Блинкена 8 июня. 10 июня глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья аль-Исхак подтвердил получение $2,7 млрд. "Часть заблокированных активов Ирана в Ираке была выделена на нужды паломников, а часть денег уплачена за поставку основных товаров", – сообщил аль-Исхак. Авторы публикации в The New York Times полагают, что этот шаг американской администрации стал следствием ведущихся непрямых переговоров.

adv_15 incontent_3

adv_16 m_ar_3

На этом фоне в Израиле растет беспокойство по поводу того, что администрация Джо Байдена готовит новое соглашение между США и Ираном. Об этом писал в газете "Едиот Ахронот" политический обозреватель Итамар Айхнер. Данная проблема 15 июня обсуждается на встрече министра обороны Израиля Йоава Галанта и министра обороны США Ллойда Остина, проходящей в Брюсселе.