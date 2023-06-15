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    Пресса

    New York Times: США ведут переговоры с Ираном, чтобы избежать войны

    время публикации: | последнее обновление:
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    New York Times: США ведут переговоры с Ираном, чтобы избежать войны
    Office of the Iranian Supreme Leader/AP Photo/Susan Walsh

    Газета The New York Times пишет, что администрация Джо Байдена ведет неафишируемые переговоры с Тегераном об ограничении иранской ядерной программы и освобождении граждан США, находящихся в иранских тюрьмах.

    В публикации Майкла Кроули, Фарназ Фассихи и Ронена Бергмана отмечается, что Вашингтон стремится с разрядке напряженности и снижению риска военной конфронтации с Ираном.

    Информация о ведении таких переговоров подтверждена официальными лицами в США, Иране и Израиле. Но источники предпочитают сохранять анонимность.

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    "Цель США – достичь неформального соглашения, которое некоторые иранские официальные лица называют "политическим прекращением огня". Оно будет направлено на предотвращение дальнейшей эскалации", – говорится в статье.

    В публикации упомянуты непрямые американо-иранские переговоры, которые проходили этой весной в Омане.

    Судя по имеющейся информации, Ирану предложено остановиться на обогащении урана до 60%, прекратить удары по американским силам в Сирии и Ираке (которые осуществляются проиранскими боевиками), расширить сотрудничество с МАГАТЭ и воздержаться от поставок баллистических ракет России. Взамен США готовы гарантировать, что не будут ужесточать санкции против Ирана, не будут препятствовать движению иранских танкеров с нефтепродуктами, не станут продвигать новые антииранские резолюции в ООН.

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    Особо важным для Вашингтона является вопрос освобождения трех американских граждан, находящихся в иранских тюрьмах.

    Иран, в свою очередь, ожидает, что Соединенные Штаты разморозят миллиарды долларов иранских активов, и готов гарантировать, что использование этих средств будет ограничено исключительно гуманитарными проектами.

    На прошлой неделе власти США дали разрешение правительству Ирака на погашение долгов перед Ираном за газ и электроэнергию на сумму около $2,7 млрд. Ранее из-за американских санкций эти средства были заблокированы в Ираке. Договоренность о разблокировке была достигнута во время встречи министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна и госсекретаря США Энтони Блинкена 8 июня. 10 июня глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья аль-Исхак подтвердил получение $2,7 млрд. "Часть заблокированных активов Ирана в Ираке была выделена на нужды паломников, а часть денег уплачена за поставку основных товаров", – сообщил аль-Исхак. Авторы публикации в The New York Times полагают, что этот шаг американской администрации стал следствием ведущихся непрямых переговоров.

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    На этом фоне в Израиле растет беспокойство по поводу того, что администрация Джо Байдена готовит новое соглашение между США и Ираном. Об этом писал в газете "Едиот Ахронот" политический обозреватель Итамар Айхнер. Данная проблема 15 июня обсуждается на встрече министра обороны Израиля Йоава Галанта и министра обороны США Ллойда Остина, проходящей в Брюсселе.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 Июня 2023
    США разрешили Ираку вернуть "газовый долг" Ирану. В Израиле обеспокоены переговорами с Тегераном
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