New York Times: Трамп планирует запретить гражданам 11 стран посещать США

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничений на посещение США для граждан 43 стран. Список шире, чем в первую каденцию Трампа, отмечает The New York Times.

В новом списке перечислены 11 стран, гражданам которых будет категорически запрещен въезд в США ("красный" уровень): Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Для 10 стран получение виз "резко ограничено" ("оранжевый" уровень): Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Россия, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Туркменистан.

Для 22 стран будут введены ограничения, если правительства соответствующих стран в течение 60 дней не исправят ряд недостатков: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату, Зимбабве.