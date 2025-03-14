AP: США и Израиль ведут переговоры со странами Африки о переселении в них жителей Газы

США и Израиль обратились к властям трех стран Восточной Африки, чтобы обсудить возможность переселения в эти государства жителей сектора Газы, пишет агентство Associated Press.

Такие переговоры, по данным AP, ведутся с Суданом, Сомали и отколовшимся регионом Сомали, известным как Сомалиленд, пишут Джозеф Федерман, Мэтью Ли и Сами Магди со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Речь идет о странах, отчаянно нуждающихся в экономической помощи и рассчитывающих на военную помощь. Авторы публикации отмечают, что переселение жителей Газы в эти регионы никак не соответствуют обещаниям президента США Дональда Трампа предоставить для новой жизни эвакуируемых "красивую местность".

Чиновники из Судана заявили, что они отклонили предложения США по этому поводу. Официальные лица из Сомали и Сомалиленда заявили AP, что им не известно о каких-либо контактах.

Судя по публикации AP, некие официальные лица США и Израиля на условиях анонимности подтвердили контакты с Сомали и Сомалилендом. При этом американцы также подтвердили контакты с Суданом. Источники отмечают: неясно, насколько продвинулись усилия или на каком уровне проходили обсуждения.

Контакты США и Израиля с африканскими странами по поводу возможности принять беженцев из Газы начались в феврале 2025 года, вскоре после того, как Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу выступил с инициативой о переселении жителей Газы. Первоначально американский президент заявлял, что беженцев примут Египет и Иордания. Но после того, как Каир и Амман, категорически отказались участвовать в реализации этого плана, по всей видимости, американцы переключились на беднейшие регионы Африки.

Белый дом и офис Нетаниягу отказались комментировать эти сведения.

Однако министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил на этой неделе, что израильская сторона работает над поиском государств, которые могли бы принять жителей Газы.