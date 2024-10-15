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Пресса

"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ планирует "зачистку" в Ливане на глубине 3 км и создание буферной зоны

время публикации: 15 октября 2024 г., 08:25 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 08:36
"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ планирует "зачистку" в Ливане на глубине 3 км и создание буферной зоны
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", со ссылкой на дипломатические источники в Бейруте пишет о плане ЦАХАЛа по "зачистке" территории на юге Ливана глубиной 3 км от израильской границы. При этом, как утверждается в публикации, Израиль планирует создание буферной зоны в южном Ливане глубиной 10 км, где ответственность за безопасность будет возложена на миссию ООН (UNIFIL) и регулярную армию Ливана.

Если UNIFIL и армия Ливана с этой задачей не справятся, Израиль на более позднем этапе готов взять под собственный контроль эту территорию, пишет "Аль-Ахбар".

В статье сказано, что сведения о военных планах Израиля были получены ливанскими властями от США.

Вновь отмечается, что ЦАХАЛ планирует проведение ограниченной операции на юге Ливана.

По словам источников, Израиль дал понять, что не позволит внешним факторам остановить или сорвать запланированную операцию.

Официальных комментариев от властей Израиля, США или Ливана по поводу этой публикации пока не поступало.

Пресса
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