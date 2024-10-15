WP: Нетаниягу уведомил Байдена, что Израиль не будет атаковать ядерные или нефтяные объекты Ирана

По информации Washington Post, Биньямин Нетаниягу уведомил Джо Байдена, что ответный удар Израиля будет нанесен по военным, а не ядерным или нефтяным объектам Ирана. Два источника издания подтвердили эту информацию отметив, что ответ Израиля будет "ограниченным" с целью избежания полномасштабной войны.

Один из источников отметил, что Израиль таким образом планирует свои ответные действия, чтобы они не были восприняты как попытка "политического вмешательства в выборы в США", и это, по его словам, свидетельствует о понимании Нетаниягу того, что масштабный израильский удар может изменить исход президентской гонки в Америке.

Издание пишет, что план Израиля был встречен в Вашингтоне с облегчением.

Последний телефонный разговор между Нетаниягу и Байденом состоялся 9 октября. Это был первый их личный контакт за последние полтора месяца. К их беседе, продолжавшейся около 40 минут, присоединилась кандидат в президенты США Камила Харрис.