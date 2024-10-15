Financial Times: "Израиль истощил запасы противоракетых вооружений"

В условиях противостояния с Ираном и его сателлитами Израиль столкнулся с серьезной нехваткой ракет-перехватчиков, необходимых для отражения ракетных ударов. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на информированные источники, в том числе – в военной промышленности, а также экспертов.

"У Израиля серьезные проблемы с вооружениями. Если Иран ответит на израильскую атаку, и к удару присоединится "Хизбалла", это станет серьезным испытанием для израильской ПВО", – заявила изданию Дана Строл, бывшая сотрудница министерства обороны США, отвечавшая за ближневосточное направление.

Эксперт отметила, что и американские запасы не безграничны. "США не могут продолжать оказывать интенсивную помощь и Украине, и Израилю. Мы на пороге поворотного момента", – добавила она.

Именно с истощением запасов ракет-перехватчиков у Израиля издание связывает решение администрации США о развертывании в еврейском государстве батареи ПРО THAAD. Не исключается, что иранский ответ на израильский удар приведет к новой эскалации конфликта.

Генеральный директор "Авиационной промышленности" Боаз Леви рассказал FT, что предприятие работает в три смены, чтобы обеспечить ЦАХАЛ ракетами-перехватчиками. "Ни для кого не секрет, что нам необходимо пополнить запасы", – сказал он, добавив, что это длительный процесс.

Издание отмечает: если в ходе отражения иранского удара 13-14 апреля было перехвачено около 99% выпущенных по Израилю беспилотников, баллистических и крылатых ракет, то 1 октября Иран достиг значительно больших успехов – только на базе Неватим было зафиксировано 35 попаданий.

Бригадный генерал в отставке Асаф Орион отмечает, что и "Хизбалла" пока не задействовала в полную мощь свой ракетный потенциал. "Отчасти это решение самой группировки, отчасти – результат израильских ударов, нанесших ущерб арсеналу группировки. Но "Хизбалла" сохраняет способность наносить ощутимые удары", – предупреждает он.