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NEWSru.co.il :: Пресса16 декабря 2021 г., 09:02

США требуют от Израиля не мешать переговорам с Ираном. Обзор арабских СМИ

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США требуют от Израиля не мешать переговорам с Ираном. Обзор арабских СМИ

Ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл 15 декабря в Тель-Авив, чтобы убедить израильское руководство отказаться от жесткой риторики в адрес Ирана и не противодействовать переговорам. Это свидетельствует, что визиты израильских представителей в США провалились.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что Иран согласился установить на предприятии по изготовлению центрифуг в Карадже камеры наблюдения вместо тех, что были повреждены при диверсии в июне. Как утверждает иранская сторона, речь идет о жесте доброй воли, несмотря на то, что это предусматривается соглашением с МАГАТЭ, из которого Тегеран вышел почти год назад.

Агентство SANA сообщает, что в 0:50 по местному времени Израиль нанес со стороны Голанских высот ракетный удар по сирийской территории. Атаке подверглись объекты, расположенные на юге страны. Большая часть ракет была перехвачена сирийскими средствами ПВО. Один военнослужащий погиб, нанесен материальный ущерб.


Саудовский сайт "Элаф" подводит итоги саммита Совета сотрудничества арабских государств Залива. Особое внимание уделяется марокканскому вопросу. В публикации отмечается, что участники саммита поддержали позицию Марокко по Западной Сахаре и высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности королевства.

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