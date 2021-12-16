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NEWSru.co.il :: Пресса16 декабря 2021 г., 08:42

Отмена браслетов в торговых центрах и скандалы в минпросе. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 16 декабря

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Отмена браслетов в торговых центрах и скандалы в минпросе. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 16 декабря

В центре внимания израильских СМИ отмена решения о выдаче непривитым посетителям торговых центров специальных браслетов.

"Исраэль а-Йом": США приостановили переговоры по открытию своего консульства в Иерусалиме



"Едиот Ахронот":  "Зеленый стандарт" в торговых центрах: минздрав отказался от идеи "помечать" непривитых



"Маарив": Ширли Пинто, вызванная на голосование через несколько дней после родов, пришла в Кнессет с младенцем




"Гаарец": Назначен новый гендиректор минпроса, Саар поддержал Шашу-Битон



"Исраэль а-Йом": США приостановили переговоры по открытию своего консульства в Иерусалиме

Правительство Байдена приостановило процесс подготовки к открытию консульства США, которое было закрыто администрацией Трампа и по сути являлось представительством США на палестинских территориях. В конце октября государственный департамент США признал, что открытие консульства невозможно без разрешения Израиля.



"Едиот Ахронот": "Зеленый стандарт" в торговых центрах: минздрав отказался от идеи "помечать" непривитых

Министерство здравоохранения отказалось от идеи раздавать на входе в торговые центры непривитым посетителям браслеты, с тем чтобы выделить их из общего потока. Специалисты минздрава полагали, что это упростит контроль за соблюдением "зеленого стандарта" в торговых комплексах. Покупатели, помеченные специальным браслетом, могли попасть только в жизнеобеспечивающие объекты на территории комплекса (аптеку, продуктовый магазин и т.п).




"Маарив": Ширли Пинто, вызванная на голосование через несколько дней после родов, пришла в Кнессет с младенцем

Депутат от партии "Ямина" Ширли Пинто пришла на голосование в Кнессете с новорожденной дочерью, которой всего шесть дней. Она была вызвана после того, как Абир Кара отказался голосовать с коалицией за распространение "зеленого стандарта" на торговые центы. Молодая мать обвинили оппозицию в том, что она отказалась "компенсировать" отсутствие Абира Кары, и тем самым вынудили приехать на работу только что родившую женщину.





"Гаарец": Назначен новый гендиректор минпроса, Саар поддержал Шашу-Битон



Министр просвещения Ифат Шаша-Битон назначила нового генерального директора минпроса - Далит Штаубер, которая занимала эту должность, когда министерство возглавлял Гидеон Саар. Министр просвещения Ифат Шаша-Битон назначила нового генерального директора минпроса - Далит Штаубер, которая занимала эту должность, когда министерство возглавлял Гидеон Саар.

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