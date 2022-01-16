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NEWSru.co.il :: Пресса16 января 2022 г., 09:34

"Сделка Нетаниягу" и захват заложников в синагоге в Техасе. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 16 января

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Сделка Нетаниягу" и захват заложников в синагоге в Техасе. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 16 января

Первые полосы израильских газет посвящены сделке между прокуратурой и Биньямином Нетаниягу, а также нападению на синагогу в Техасе.

"Исраэль а-Йом": "Проверка дела о подлодках - рециркуляция пустого расследования"

"Едиот Ахронот": "Сделка Нетаниягу"



"Маарив": Возле дома Мандельблита прошла демонстрация

"Гаарец": В одной из синагог в Техасе захватили заложников

"Исраэль а-Йом": "Проверка дела о подлодках - рециркуляция пустого расследования"

Правительство Израиля должно обсудить создание государственной комиссии по проверке обстоятельств закупки подводных лодок в Германии. Решение уже согласовано между премьер-министром Нафтали Беннетом, министром иностранных дел и сменным премьер-министром Яиром Лапидом, министром обороны Бени Ганцем и министром юстиции Гидеоном Сааром. Однако, как пишет Арэль Каана, этот вопрос не стоит на повестке дня правительства.






"Едиот Ахронот": "Сделка Нетаниягу"

Адвокаты бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу выдвинули компромиссное предложение по главному вопросу, препятствующему в настоящий момент подписанию сделки с прокуратурой. Речь идет о вопросе объявления позорными преступлений, в которых будет вынужден признать себя виновным экс-премьер. 



"Маарив": Возле дома Мандельблита прошла демонстрация

Вечером 15 января возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита состоялась демонстрация протеста. Ее участники протестовали против намерения подписать досудебную сделку с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



"Гаарец": В одной из синагог в Техасе захватили заложников

 В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в здание и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте. 


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