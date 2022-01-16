"Сделка Нетаниягу" и захват заложников в синагоге в Техасе. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 16 января

Первые полосы израильских газет посвящены сделке между прокуратурой и Биньямином Нетаниягу, а также нападению на синагогу в Техасе.

"Исраэль а-Йом": "Проверка дела о подлодках - рециркуляция пустого расследования"



"Едиот Ахронот": "Сделка Нетаниягу"





"Маарив": Возле дома Мандельблита прошла демонстрация



"Гаарец": В одной из синагог в Техасе захватили заложников



"Исраэль а-Йом": "Проверка дела о подлодках - рециркуляция пустого расследования"

Правительство Израиля должно обсудить создание государственной комиссии по проверке обстоятельств закупки подводных лодок в Германии. Решение уже согласовано между премьер-министром Нафтали Беннетом, министром иностранных дел и сменным премьер-министром Яиром Лапидом, министром обороны Бени Ганцем и министром юстиции Гидеоном Сааром. Однако, как пишет Арэль Каана, этот вопрос не стоит на повестке дня правительства.











"Едиот Ахронот": "Сделка Нетаниягу"

Адвокаты бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу выдвинули компромиссное предложение по главному вопросу, препятствующему в настоящий момент подписанию сделки с прокуратурой. Речь идет о вопросе объявления позорными преступлений, в которых будет вынужден признать себя виновным экс-премьер.







"Маарив": Возле дома Мандельблита прошла демонстрация

Вечером 15 января возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита состоялась демонстрация протеста. Ее участники протестовали против намерения подписать досудебную сделку с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.





"Гаарец": В одной из синагог в Техасе захватили заложников



В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в здание и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте.