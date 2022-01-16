"Сделка Нетаниягу" и захват заложников в синагоге в Техасе. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 16 января
Первые полосы израильских газет посвящены сделке между прокуратурой и Биньямином Нетаниягу, а также нападению на синагогу в Техасе.
"Исраэль а-Йом": "Проверка дела о подлодках - рециркуляция пустого расследования"
"Едиот Ахронот": "Сделка Нетаниягу"
"Маарив": Возле дома Мандельблита прошла демонстрация
"Гаарец": В одной из синагог в Техасе захватили заложников
"Исраэль а-Йом": "Проверка дела о подлодках - рециркуляция пустого расследования"
Правительство Израиля должно обсудить создание государственной комиссии по проверке обстоятельств закупки подводных лодок в Германии. Решение уже согласовано между премьер-министром Нафтали Беннетом, министром иностранных дел и сменным премьер-министром Яиром Лапидом, министром обороны Бени Ганцем и министром юстиции Гидеоном Сааром. Однако, как пишет Арэль Каана, этот вопрос не стоит на повестке дня правительства.
"Едиот Ахронот": "Сделка Нетаниягу"
Адвокаты бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу выдвинули компромиссное предложение по главному вопросу, препятствующему в настоящий момент подписанию сделки с прокуратурой. Речь идет о вопросе объявления позорными преступлений, в которых будет вынужден признать себя виновным экс-премьер.
"Маарив": Возле дома Мандельблита прошла демонстрация
Вечером 15 января возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита состоялась демонстрация протеста. Ее участники протестовали против намерения подписать досудебную сделку с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.
"Гаарец": В одной из синагог в Техасе захватили заложников
В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в здание и захватил в заложники раввина и нескольких молившихся на месте.
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