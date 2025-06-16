x
16 июня 2025
|
последняя новость: 03:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июня 2025
|
16 июня 2025
|
последняя новость: 03:15
16 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Telegraph: семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана до начала войны

Иран
Великобритания
СМИ
время публикации: 16 июня 2025 г., 02:57 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 03:03
Telegraph: семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана до начала войны
AP Photo/Vahid Salemi

Правительство Великобритании вывезло семьи британских дипломатов из Тегерана незадолго до ударов Израиля по Ирану, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По сведениям Telegraph, эвакуация британских дипломатов проводилась в то же самое время, когда Вашингтон вывозил членов семей американских военнослужащих с Ближнего Востока.

При этом отмечается, что сами британские дипломаты эвакуированы из Тегерана не были "для сохранения коммуникаций с Исламской республикой".

Пока не планируется и эвакуация подданных Великобритании, проживающих в Иране или в Израиле, пишет Telegraph.

В Лондоне рассчитывают на скорое открытие воздушного пространства Израиля и возобновление регулярных коммерческих рейсов.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook