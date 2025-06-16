Telegraph: семьи британских дипломатов были эвакуированы из Ирана до начала войны

Правительство Великобритании вывезло семьи британских дипломатов из Тегерана незадолго до ударов Израиля по Ирану, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По сведениям Telegraph, эвакуация британских дипломатов проводилась в то же самое время, когда Вашингтон вывозил членов семей американских военнослужащих с Ближнего Востока.

При этом отмечается, что сами британские дипломаты эвакуированы из Тегерана не были "для сохранения коммуникаций с Исламской республикой".

Пока не планируется и эвакуация подданных Великобритании, проживающих в Иране или в Израиле, пишет Telegraph.

В Лондоне рассчитывают на скорое открытие воздушного пространства Израиля и возобновление регулярных коммерческих рейсов.