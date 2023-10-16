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    Пресса

    В интервью CBS Байден заявил о необходимости уничтожить ХАМАС, назвав эту организацию "кучкой трусов"

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    В интервью CBS Байден заявил о необходимости уничтожить ХАМАС, назвав эту организацию
    Arie Leib Abrams/Flash90

    Президент США Джо Байден дал интервью телеканалу CBS, уделив особое внимание войне в Израиле. Полная расшифровка этого интервью опубликована на сайте CBS News. Беседует с президентом журналист Скотт Пелли.

    Отвечая на вопросы журналиста, Байден говорит о важности сделать все возможное для освобождения заложников, захваченных террористами и удерживаемых в Газе. При этом он подчеркивает: "Самое главное – положить конец этой жестокости и привлечь к ответственности тех, кто ее совершил".

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    Президент США говорит, что не видит необходимости в том, чтобы американские военные непосредственно участвовали в войне, которую ведет еврейское государство: "Израиль имеет одну из лучших армий в стране. Я гарантирую, что мы предоставим все, что им нужно".

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    Пелли спрашивает: "Не пришло ли время прекращения огня?"

    Байден: "Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. И... поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Им придется преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями. Они разместили свои… свои штаб-квартиры там, где находятся гражданские лица, здания и тому подобное. Но... я уверен – израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать убийства невинных мирных жителей".

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    Далее Байден отмечает, что его администрация работает над тем, чтобы был создан гуманитарный коридор для мирных жителей сектора Газы, подчеркивая, что это очень сложная задача. Американский президент выражает уверенность в том, что власти Израиля допустят гуманитарные грузы в Газу.

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    Журналист задает вопрос: "Поддержите ли вы израильскую оккупацию сектора Газы на данном этапе?" Ответ Байдена: "Я думаю, это было бы большой ошибкой".

    Вопрос: "Считаете ли вы, что ХАМАС необходимо полностью ликвидировать?" Ответ Байдена: "Да, я так считаю. Но должна быть палестинская власть. Должен быть путь к палестинскому государству". При этом Байден выражает понимание по поводу того, что сейчас не время говорить о создании такого государства.

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    Байден дает понять, что не советует "Хизбалле" и Ирану обострять конфликт с Израилем.

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    В то же время Байден признает, что США не располагают четкими доказательствами причастности Ирана к войне, развязанной ХАМАСом против Израиля.

    Скотт Пелли спрашивает о том, в состоянии ли США одновременно оказывать военную поддержку и Израилю, и Украине.

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    Ответ Байдена: "Мы – Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, в мировой истории. В истории мира. Мы можем позаботиться и о том, и о другом, сохраняя при этом нашу обороноспособность".

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    Вопрос Пелли: "Что для вас значит Израиль?" Президент Байден отвечает: "Евреи подвергались травле, гонениям и попыткам уничтожить их на протяжении, о Боже, более тысячи лет... Это нарушает все мои религиозные заповеди во всех отношениях – все заповеди, которым меня научил мой отец".

    (Отметим, что CBS News дает дословную расшифровку ответов Байдена, речь которого иногда звучит путанно. В нашей публикации мы эти фрагменты не цитируем, как несущественные.)

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