В интервью CBS Байден заявил о необходимости уничтожить ХАМАС, назвав эту организацию "кучкой трусов"
Президент США Джо Байден дал интервью телеканалу CBS, уделив особое внимание войне в Израиле. Полная расшифровка этого интервью опубликована на сайте CBS News. Беседует с президентом журналист Скотт Пелли.
Отвечая на вопросы журналиста, Байден говорит о важности сделать все возможное для освобождения заложников, захваченных террористами и удерживаемых в Газе. При этом он подчеркивает: "Самое главное – положить конец этой жестокости и привлечь к ответственности тех, кто ее совершил".
Президент США говорит, что не видит необходимости в том, чтобы американские военные непосредственно участвовали в войне, которую ведет еврейское государство: "Израиль имеет одну из лучших армий в стране. Я гарантирую, что мы предоставим все, что им нужно".
Пелли спрашивает: "Не пришло ли время прекращения огня?"
Байден: "Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. И... поэтому я думаю, что Израиль должен ответить. Им придется преследовать ХАМАС. ХАМАС – это кучка трусов. Они прячутся за мирными жителями. Они разместили свои… свои штаб-квартиры там, где находятся гражданские лица, здания и тому подобное. Но... я уверен – израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать убийства невинных мирных жителей".
Далее Байден отмечает, что его администрация работает над тем, чтобы был создан гуманитарный коридор для мирных жителей сектора Газы, подчеркивая, что это очень сложная задача. Американский президент выражает уверенность в том, что власти Израиля допустят гуманитарные грузы в Газу.
Журналист задает вопрос: "Поддержите ли вы израильскую оккупацию сектора Газы на данном этапе?" Ответ Байдена: "Я думаю, это было бы большой ошибкой".
Вопрос: "Считаете ли вы, что ХАМАС необходимо полностью ликвидировать?" Ответ Байдена: "Да, я так считаю. Но должна быть палестинская власть. Должен быть путь к палестинскому государству". При этом Байден выражает понимание по поводу того, что сейчас не время говорить о создании такого государства.
Байден дает понять, что не советует "Хизбалле" и Ирану обострять конфликт с Израилем.
В то же время Байден признает, что США не располагают четкими доказательствами причастности Ирана к войне, развязанной ХАМАСом против Израиля.
Скотт Пелли спрашивает о том, в состоянии ли США одновременно оказывать военную поддержку и Израилю, и Украине.
Ответ Байдена: "Мы – Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, в мировой истории. В истории мира. Мы можем позаботиться и о том, и о другом, сохраняя при этом нашу обороноспособность".
Вопрос Пелли: "Что для вас значит Израиль?" Президент Байден отвечает: "Евреи подвергались травле, гонениям и попыткам уничтожить их на протяжении, о Боже, более тысячи лет... Это нарушает все мои религиозные заповеди во всех отношениях – все заповеди, которым меня научил мой отец".
(Отметим, что CBS News дает дословную расшифровку ответов Байдена, речь которого иногда звучит путанно. В нашей публикации мы эти фрагменты не цитируем, как несущественные.)