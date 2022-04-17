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NEWSru.co.il :: Пресса17 апреля 2022 г., 09:53

Саудовская Аравия переходит на сторону России. Обзор арабских СМИ

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Саудовская Аравия переходит на сторону России. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что осаждающие Мариуполь российские войска предъявили защитникам города ультиматум: сдаться до шести часов утра 17 апреля и сохранить жизнь. Российская сторона утверждает, что практически весь Мариуполь зачищен от "националистов", под их контролем остается только часть территории комбината "Азовсталь".

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" анализирует телефонный разговор президента России Владимира Путина с наследником престола Саудовской Аравии принцем Мухаммадом бин Салманом. Согласно изданию, королевство готовится присоединиться к российско-китайской оси, и это станет сильным ударом по американской гегемонии, в том числе – на Ближнем Востоке.

Бейрутская газета "Аль-Ахбар" пишет, что в ходе пятничных столкновений в мечети аль-Акса ранения получили 117 человек. "Оккупанты" применили против молящихся шумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. 27 человек были госпитализированы. Полевой госпиталь был развернут и рядом с мечетью, третьей святыней ислама.


Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает о предотвращении попытки поселенцев изменить статус-кво на Храмовой горе. Один из них переоделся в традиционный арабский, чтобы помолиться перед мечетью аль-Акса, но был разоблачен бдительной молодежью. Главная угроза – попытки евреев возобновить пасхальные жертвоприношения.

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