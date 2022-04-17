Беспорядки на Храмовой горе, сотни задержанных. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 17 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены беспорядкам на Храмовой горе в выходные, совпавшие с праздником Песах.

"Исраэль а-Йом": Ультиматум РААМ



"Едиот Ахронот": В ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны около 470 арабов



"Маарив": Министр обороны принял решение не продлевать режим блокады палестинских территорий



"Гаарец": Исследования ВОЗ показывают, что реальная смертность от коронавируса в несколько раз выше официальных данных



"Исраэль а-Йом": Ультиматум РААМ

Депутаты от арабских партий резко критикуют действия полиции в ходе беспорядков, имевших место 15 апреля на Храмовой горе. Депутат Мазен Ранаем (РААМ) заявил, что если правительство продолжит действовать подобным образом, он покинет коалицию. Депутаты Ахмад Тиби и Усама Саади (Объединенный список) посетили раненых в больнице. "Все пострадавшие получили ранения в голову. Снайперы оккупационных сил целились в голову, чтобы застрелить людей или сделать их инвалидами", - заявил Тиби.











"Едиот Ахронот": В ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны около 470 арабов

В пятницу, 15 апреля, в ходе беспорядков, вспыхнувших на Храмовой горе, были задержаны около 470 арабов. При этом 130 подозреваемых были заключены под стражу, некоторые из них будут доставлены в субботу вечером в суд для рассмотрения вопроса о продлении предварительного заключения. Накануне сотни арабов устроили на территории Храмовой горы шествие с флагами террористической организации ХАМАС и Палестинской автономии, звучали лозунги с прославлением "шахидов Дженина"; они запускали петарды, после чего начали собирать камни, доски и другие предметы, чтобы использовать их для организации беспорядков.

"Маарив": Министр обороны принял решение не продлевать режим блокады палестинских территорий

Вечером в субботу, 16 апреля, министр обороны Бени Ганц провел телефонное совещание по вопросу о ситуации в Иудее и Самарии. В совещании принимали участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, а также замначальника генштаба, заместитель главы ШАБАКа, глава службы военной разведки, глава оперативного отдела генштаба и некоторые другие высокопоставленные офицеры и сотрудники спецслужб.

Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения и, в частности, израильским экспертом Ариэелем Карлински, показали, что реальная смертность от коронавируса в мире в несколько раз превышает официально публикуемые данные, пишет газета The New York Times. По оценке ВОЗ, от коронавируса с весны 2020 года до конца 2021 года в мире умерли около 15 миллионов человек. По официальным данным, основанным на отчетах министерств здравоохранения различных стран, смертей от COVID-19 на сегодняшний день немногим более 6 миллионов.