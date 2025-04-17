СМИ: в первую неделю войны Исраэль Кац не занимался энергетическим хозяйством

Канцелярия министра обороны Исраэля Каца раскрыла по распоряжению Иерусалимского окружного суда его рабочий дневник за 2023 год, когда он занимал должность министра энергетики.

Ведущие экономические СМИ (The Marker, "Калькалист"), получив доступ к дневнику, отмечают, что, несмотря на серьезные опасения по поводу состояния энергетического хозяйства в первые дни войны, Кац больше недели полностью игнорировал работу своего ведомства.

Согласно дневнику, первую рабочую встречу с гендиректором своего министерства он провел только 16 октября, через 9 дней после начала войны. До этого в дневнике значатся только два участия в заседаниях военно-политического кабинета. Потребовалось еще два дня, чтобы министр провел экстренное совещание по состоянию рынка газа. Затем в общей сложности до конца октября были проведены еще два совещания, связанных с зоной его прямой ответственности.