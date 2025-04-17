New York Times: Трамп не дал согласия на удар Израиля по ядерным объектам Ирана в мае

Издание The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что Израиль планировал в мае 2025 года нанести удар по ядерным объектам Ирана, однако от этих намерений пришлось отказаться, так как президент США Дональд Трамп не поддержал план.

Авторы статьи – Джулиан Бэрнс, Эрик Шмитт, Мэгги Хаберман и Ронен Бергман – пишут: "Израиль разработал планы атаки на иранские ядерные объекты, для чего потребовалась бы помощь США. Но некоторые представители администрации (Трампа) сомневались".

Планировалась осуществить такой удар, который минимум на год парализовал бы усилия Тегерана по разработке ядерного оружия.

Однако Дональд Трамп взял курс на дипломатическое урегулирование разногласий с Ираном. В начале апреля он проинформировал Израиль, что США не поддержат проведение военной операции. Эта тема обсуждалась на встрече президента США с израильским премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Вашингтоне, утверждается в публикации.

Отмечается, что Трамп принял решение в пользу дипломатического пути после нескольких месяцев дискуссий внутри его администрации.