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Пресса

Bloomberg: США снизили требования компенсации с Украины до 100 млрд долларов

Война в Украине
Украина
время публикации: 16 апреля 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 11:13

Как сообщает агентство Bloomberg, администрация США снизила сумму, которую она потребовала с Украины за помощь, оказанную ей после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Изначально администрация Дональда Трампа говорила о 300 миллиардах долларов, теперь, согласно публикации, речь идет о 100 миллиардах. Агентство отмечает, что правительство Украины оценивает оказанную стране американскую помощь в 90 миллиардов долларов.

При этом администрация оказывает давление на Украину, чтобы заключить соглашение о разделе прибылей от инвестиционных проектов, в том числе – связанных с инфраструктурой и полезными ископаемыми. Вашингтон считает, что это должно стать компенсацией за помощь, оказанную предыдущим президентом Джо Байденом.

Соглашение должно предоставить США приоритет в получении прибылей. Украина настаивает, что помощь оказывалась предыдущим президентом безвозмездно, но заинтересована в привлечении американцев к восстановлению страны после окончания военных действий.

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