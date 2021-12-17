Теракт в Хомеше. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 17 декабря

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены теракту, в результате которого был убит Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон.

"Исраэль а-Йом": Посол Украины: "Иерусалим – единая и неделимая столица Израиля"



"Едиот Ахронот": Прокуратура требует для Авиада Моше за покушение на убийство жены более 20 лет тюрьмы





"Маарив": Ширли Пинто, вызванная на голосование через несколько дней после родов, пришла в Кнессет с младенцем





"Гаарец": "Зеленого стандарта" в торговых центрах не будет



"Исраэль а-Йом": Посол Украины: "Иерусалим – единая и неделимая столица Израиля"

Посол Украины в Израиле Евген Корнейчук заявил на церемонии в честь 30-летия установления дипломатических отношений, что правительство Украины признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, и в 2022 году откроет в столице филиал своего посольства.









"Едиот Ахронот": Прокуратура требует для Авиада Моше за покушение на убийство жены более 20 лет тюрьмы

В конце августа Авиад Моше был признан виновным в покушении на убийство супруги, ныне бывшей, Ширы Исаков и в издевательствах над сыном. Прокуратура требует для него максимальный срок наказания, предусмотренный по двум этим статьям, от 24 до 27 лет тюремного заключения. "Следует установить новый стандарт наказаний по таким делам, когда нападение совершается "изнутри", тем, кто ближе всего к вам, - говорится в заявлении прокуратуры Южного округа. - Дело не только в физических повреждениях, но и в том, что ей придется начать жизнь с нуля". Подробности в материале Иланы Куриэль.







Нападение было осуществлено двумя террористами. Они выжидали удобного для нападения момента на обочине дороги, недалеко от поселка, и, увидев, выезжающий из Хомеша автомобиль, открыли по нему огонь. На машине осталось не менее 16 отверствий от пуль. Подробности в материале Таля Лев-Рама, Алона Хакмона и Анны Барски











"Гаарец": "Зеленого стандарта" в торговых центрах не будет



Введение "зеленого стандарта" в крытых торговых центрах отложено на неопределенный срок, так как правительство не смогло договориться о том, каким образом осуществлять контроль. Подробности в материале Ноа Шпигель и Идо Эфрати.