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NEWSru.co.il :: Пресса17 января 2022 г., 09:28

Камень преткновения сделки Нетаниягу. Обзор арабских СМИ

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Камень преткновения сделки Нетаниягу. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает, что бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ведет переговоры о судебной сделке. Камнем преткновения стал параграф о признании его действий позорными, что положит конец политической карьере лидера оппозиции. Именно процесс Нетаниягу стал причиной, по которой "Ликуду" не удалось сформировать правительство.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" публикует заявление министерство энергетики Ливана, опровергающее сообщения израильских СМИ о поставках газа из этой страны в Ливан. Издание полагает, что речь идет о дезинформации, призванной усилить раскол на ливанской улице. Подчеркивается, что для "Хизбаллы" такие поставки были бы совершенно неприемлемыми.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что около 4000 граждан Ирака, которые пытались прорваться на территорию Евросоюза через литовско-белорусскую границу, вернулись на родину. Министр иностранных дел Фуад Хусейн заявил, что правительство организовало десять гуманитарных рейсов. При этом отмечается, что определенное число мигрантов остается в Беларуси.


Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" пишет, что правительство Израиля утвердило план модернизации инфраструктуры и поощрению посещения Стены плача, которую сайт называет "Стена аль-Барак". Сайт отмечает, что она находится в непосредственной близости от мечети аль-Акса. Вакф Иерусалима заявляет, что стена и примыкающая к ней площадь принадлежат ему.

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