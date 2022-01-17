"Сделка Нетаниягу" и возможное сокращение карантина. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 17 января

Первые полосы израильских газет посвящены сделке между прокуратурой и Биньямином Нетаниягу.

"Исраэль а-Йом": За несколько часов пользователи интернета собрали 1,5 миллиона шекелей "на адвокатов для Нетаниягу"





"Едиот Ахронот": Минздрав готовится к тому, что срок карантина сократится до 5 дней





"Маарив": "Ракевет Исраэль" продолжает урезать расписание движения поездов из-за болезни машинстов





"Гаарец": Освобождены все заложники, захваченные в синагоге в Техасе





"Исраэль а-Йом": За несколько часов пользователи интернета собрали 1,5 миллиона шекелей "на адвокатов для Нетаниягу"

Утром 16 января в интернете была начата кампания по сбору денег для оплаты работы адвокатов Биньямина Нетаниягу, а к концу рабочего дня уже было собрано 1,5 миллиона шекелей. Под наплывом посетителей сайт для сбора пожертвований несколько раз "падал".











"Едиот Ахронот": Минздрав готовится к тому, что срок карантина сократится до 5 дней

Вечером в воскресенье, 16 января, Ницан Горовиц отдал распоряжение гендиректору минздрава профессору Ахману Ашу и главе службы общественного здравоохранения Шарон Эльрои-Прайс подготовить систему к тому, что продолжительность карантина будет сокращена с семи до пяти дней.







"Маарив": "Ракевет Исраэль" продолжает урезать расписание движения поездов из-за болезни машинистов

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что из-за болезни машинистов сокращено расписание движения поездов, на некоторых линиях увеличен интервал движения, другие линии вообще не обслуживаются.





"Гаарец": Освобождены все заложники, захваченные в синагоге в Техасе





Власти штата Техас объявили, что освобождены все заложники, находившиеся в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в Колливилле. Операция длилась около 11 часов. Губернатор штата Техас Грег Эббот на своей странице в Twitter написал: "Молитвы услышаны. Все заложники освобождены, они живы и находятся в безопасности".