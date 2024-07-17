WP: для взлома телефона неудавшегося убийцы Трампа ФБР использовало израильскую разработку

Как пишет газета ReutersWashington Post, ФБР использовало технологию, разработанную израильской компанией Cellebrite, чтобы взломать мобильный телефон Мэтью Томаса Крукса, совершившего покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.

Телефон был найден на теле 20-летнего мужчины, который был убит снайпером президентской охраны. Для этого аппарат доставили в штаб-квартиру ФБР в Куантико, штат Вирджиния, поскольку в Питсбурге не было необходимого оборудования.

Согласно публикации, в телефоне найдены возможные "зацепки", однако не улики, проливающие свет на мотивы преступления. Следователи не исключают, что Крукс использовал еще один телефон который пока обнаружить не удалось.

Cellebrite описывает себя как компанию цифровой разведки, которая предоставляет государственным и местным органам власти, а также частным фирмам средства для сбора, исследования и анализа дигитальной информации. Ее штаб-квартира находится в Петах-Тикве.