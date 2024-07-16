Трамп появился на съезде республиканцев с прикрытым пластырем правым ухом

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после покушения (13 июля) принял участие в публичном мероприятии: он прибыл на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, где ранее был официально провозглашен кандидатом на пост президент США от республиканцев.

Правое ухо Дональда Трампа, которое пострадало от выпущенной по нему пули, было прикрыто пластырем. Рядом с кандидатом в президенты стояли его сыновья. Трамп был представлен публике как "следующего президента Соединенных Штатов".

Ранее Трамп назвал имя своего кандидата в вице-президенты. Это сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Напомним, что в субботу, 13 июля, на Дональда Трампа было совершено покушение. Но пуля едва задела его: он получил легкое ранение правого уха.