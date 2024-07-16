x
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июля 2024
|
16 июля 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп появился на съезде республиканцев с прикрытым пластырем правым ухом

время публикации: 16 июля 2024 г., 00:39 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 06:45
Трамп появился на съезде республиканцев с прикрытым пластырем правым ухом
AP Photo/Paul Sancya

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после покушения (13 июля) принял участие в публичном мероприятии: он прибыл на национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, где ранее был официально провозглашен кандидатом на пост президент США от республиканцев.

Правое ухо Дональда Трампа, которое пострадало от выпущенной по нему пули, было прикрыто пластырем. Рядом с кандидатом в президенты стояли его сыновья. Трамп был представлен публике как "следующего президента Соединенных Штатов".

Ранее Трамп назвал имя своего кандидата в вице-президенты. Это сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Напомним, что в субботу, 13 июля, на Дональда Трампа было совершено покушение. Но пуля едва задела его: он получил легкое ранение правого уха.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июля 2024

Трамп официально объявлен кандидатом в президенты США от Республиканской партии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июля 2024

Трамп назвал Вэнса своим кандидатом в вице-президенты США