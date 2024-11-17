Ynet: телеканалы "Решет" и I24News ведут переговоры о сотрудничестве

Телеканал "Решет" ведет переговоры о сотрудничестве с новостным каналом I24News, сообщает портал Ynet.

Источники на обоих каналах подтвердили порталу эту информацию, заявив, что состоялась по меньшей мере одна официальная встреча. Сообщается также, что стороны провели регуляционные проверки, подтвердившие возможность такого шага.

По информации Ynet, планируется, что I24News будет предоставлять новостную информацию телеканалу "Решет". Это означает, что новостная служба телеканала "Решет" прекратит свое

существование.

В то же время, по некоторым сведениям, речь идет "лишь о стратегическом партнерстве", суть которого не публикуется.