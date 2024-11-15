Axios: в ходе атаки Израиля на Иран уничтожен сверхсекретный центр по разработке ядерного оружия

По сведениям трех американских чиновников, одного израильского чиновника и одного бывшего израильского чиновника, в результате атаки Израиля на Иран в конце октября был уничтожен сверхсекретный исследовательский центр по разработке ядерного оружия, сообщается в материале Барака Равида на сайте Axios.

По словам американского чиновника, за несколько месяцев до израильской атаки "существовала всеобщая обеспокоенность" по поводу иранской активности на объекте Талеган-2 в Парчине. Когда Израиль готовил ответный удар на массированную ракетную атаку Ирана, осуществленную 1 октября, то этот объект, Талеган-2, был выбран в качестве цели.

По мнению официальных лиц Израиля и США, удар, нанесенный по этому объекту существенно помешал планам Ирана, предпринимавшего в течение последнего года усилия для возобновления исследований в области ядерного оружия.