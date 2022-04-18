Конец медового месяца Израиля и России. Обзор арабских СМИ

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что российские войска сжимают кольцо вокруг последних анклавов, удерживаемых Украиной в осажденном Мариуполе. Комбинат "Азовсталь" превращен в настоящую крепость. Число ее защитников неизвестно, но они отвергли ультиматум о сдаче. Украина требует от россиян предоставить коридоры для эвакуации раненых, Россия не соглашается.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что после вторжения в Украину Россию покинули около 200000 человек. Практически все они – представители креативного класса, занимающие критическую позицию в отношении войны и опасающиеся, что общественная активность приведет к тюремному приговору. Они сравнивают себя с "белой эмиграцией" - бегством из России миллионов противников большевиков после революции.

Лондонская "Аль-Раи аль-Юм" полагает, что продолжавшийся несколько лет "медовый месяц" в отношениях России и Израиля подошел к концу. В Москве возмутились тем, что Израиль проголосовал за исключение России из Совета ООН по правам человека, а глава МИД Яир Лапид осудил вторжение в Украину. МИД РФ обвинил Израиль в попытке воспользоваться ситуацией, чтобы отвлечь внимание от оккупации. Израиль также принимает противников режима.

Агентство Maan передает, что самолеты авиакомпаний из Объединенных Арабских Эмиратов примут участие в воздушном параде в честь Дня независимости Израиля. Агентство сообщает, что сионистское государство было создано на руинах арабской Палестины, а парад будет проходить над разрушенными во время "Накбы" деревнями. Maan призывает ОАЭ не участвовать в торжествах в честь этнической чистки.