Анархия. Обзор ивритоязычных СМИ, Понедельник, 18 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены беспорядкам на Храмовой горе и усугубившемуся на этом фоне коалиционному кризису.

"Исраэль а-Йом": Благословение коэнов



"Едиот Ахронот": В ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны около 470 арабов



"Маарив": Рита зажжет факел



"Гаарец": РААМ заморозил членство в коалиции



"Исраэль а-Йом": Благословение коэнов

18 и 20 апреля возле Стены Плача в Иерусалиме состоится традиционная церемония благословения коэнов. Впервые с осени 2019 года она пройдет в обычном режиме, однако в полиции опасаются, что арабы предпримут попытки устроить беспорядки.











"Едиот Ахронот": В ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны около 470 арабов

Тот факт, что в Израиле есть семьи, которые откажутся участвовать в благословении коэнов у Стены плача только из страха стать жертвами нападения, неприемлем для суверенного государства. Хен Арци-Срор рассказывает о взрывоопасной обстановке в Иерусалиме.

"Маарив": Рита зажжет факел

Министр культуры Хили Трупер обнародовал часть имен участников церемонии зажжения 12 факелов в День Независимости. Имена участников рекомендует специальная государственная комиссия по символике и церемониалу. Подробности в материале Моше Коэна.

"Гаарец": РААМ заморозил членство в коалиции





Партия РААМ полностью заморозит членство в Кнессете и начнет переговоры с остальными арабским партиями о постоянном бойкоте израильского парламента. Такое решение принял Совет Аш-Шура, высшая религиозная структура "Исламского движения". В заявлении совета говорится о том, что решение принято на фоне "нападений на мечеть Аль Акса". Согласно опубликованному сообщению, бойкот действует до "особого распоряжения". Подробности в материале Джеки Хури, Михаэля Хаузера и Ноа Шпигель.