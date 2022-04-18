Анархия. Обзор ивритоязычных СМИ, Понедельник, 18 апреля
Первые полосы израильских газет посвящены беспорядкам на Храмовой горе и усугубившемуся на этом фоне коалиционному кризису.
"Исраэль а-Йом": Благословение коэнов
"Едиот Ахронот": В ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны около 470 арабов
"Маарив": Рита зажжет факел
"Гаарец": РААМ заморозил членство в коалиции
"Исраэль а-Йом": Благословение коэнов
18 и 20 апреля возле Стены Плача в Иерусалиме состоится традиционная церемония благословения коэнов. Впервые с осени 2019 года она пройдет в обычном режиме, однако в полиции опасаются, что арабы предпримут попытки устроить беспорядки.
"Едиот Ахронот": В ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны около 470 арабов
Тот факт, что в Израиле есть семьи, которые откажутся участвовать в благословении коэнов у Стены плача только из страха стать жертвами нападения, неприемлем для суверенного государства. Хен Арци-Срор рассказывает о взрывоопасной обстановке в Иерусалиме.
"Маарив": Рита зажжет факел
Министр культуры Хили Трупер обнародовал часть имен участников церемонии зажжения 12 факелов в День Независимости. Имена участников рекомендует специальная государственная комиссия по символике и церемониалу. Подробности в материале Моше Коэна.
"Гаарец": РААМ заморозил членство в коалиции
Партия РААМ полностью заморозит членство в Кнессете и начнет переговоры с остальными арабским партиями о постоянном бойкоте израильского парламента. Такое решение принял Совет Аш-Шура, высшая религиозная структура "Исламского движения". В заявлении совета говорится о том, что решение принято на фоне "нападений на мечеть Аль Акса". Согласно опубликованному сообщению, бойкот действует до "особого распоряжения". Подробности в материале Джеки Хури, Михаэля Хаузера и Ноа Шпигель.
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