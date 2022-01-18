В Иерусалиме ждут снега. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что после удара хуситов по стратегическим объектам на территории ОАЭ, унесшего жизни трех человек, ВВС суннитской коалиции атаковали позиции хуситов. Убит генерал-майор Абдалла Кассем аль-Джунаид. ОАЭ призвали мировое сообщество осудить акт международного терроризма и з0аявили,ж что оставляют за собой право ответить на агрессию.

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о попытке теракта на перекрестке Гуш Эцион к югу от Иерусалима. По израильской версии, палестинец набросился с ножом на военнослужащего, но был застрелен. Однако, отмечает канал, анализ видео в прошлом не раз разоблачал подобные израильские заявления, и нередко военнослужащие подстраивали улики, чтобы изобразить невинных граждан террористами.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передает, что командующий подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Эсмаил Каани встретился с лидером националистически настроенных шиитов Ирака Муктадой ас-Садром. Как сообщается, стороны обсудили пути достижения единства на шиитской улице и создание нового иракского правительства.

Агентство Maan сообщает о пришедшем на Ближний Восток полярном антициклоне. В ближайшие дни на палестинских территориях ожидается крайне холодная погода. Вечером 18 января пойдет дождь, который на следующий день сменится мокрым снегом в горных районах. Снегопад ожидается в Наблусе, Рамалле, Иерусалиме, Бейт-Лехеме и Хевроне.