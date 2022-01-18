Сокращение карантина, "сделка" Нетаниягу и Анна Франк. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 18 января

В центре внимания израильских печатных СМИ - сокращение карантина до пяти дней и открытие, которое сделали расследователи выдачи немцам семьи Анны Франк.

"Исраэль а-Йом": С 19 января срок карантина сократится с семи до пяти дней





"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью





"Маарив": Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech





"Гаарец": Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой





"Исраэль а-Йом": С 19 января срок карантина сократится с семи до пяти дней

Глава правительства Нафтали Беннет поддержал рекомендацию сократить продолжительность обязательного карантина до пяти дней. Новые правила вступят в силу 19 января после утверждения гендиректором минздрава профессором Нахманом Ашем.











"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью

Американский телеканал CBS представил выводы расследования, чьи авторы утверждают, что они установили, кто выдал нацистам Анну Франк – еврейскую девочку-подростка из Амстердама, которая, благодаря оставленному ей дневнику, стала самой известной жертвой Холокоста. Для этого была создана следственная группа, возглавленная бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком, посвятившим 30 лет жизни борьбе с колумбийскими наркокартелями. В нее вошли криминологи, психолог, историки, специалисты по архивному делу.

"Маарив": Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech

Профессор Гили Регев-Йохай, главный исследователь и заведующая подразделением профилактики и контроля инфекционных заболеваний в больнице "Шибе", обнародовала предварительные результаты исследования об эффективности четвертой прививки от коронавируса. Гили Регев-Йохай отметила, что в мире не принято публиковать предварительные результаты, однако она понимает потребность общества в этой информации.





"Гаарец": Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой





Экс-глава правительства Биньямин Нетаниягу "дал добро" на продолжение переговоров с прокуратурой о досудебной сделке. На состоявшейся днем ранее встрече, на которой присутствовали также все члены семьи Нетаниягу, бывшие адвокаты Нетаниягу Боаз Бен Цур и Амит Хадад настойчиво советовали ему согласиться на сделку, но Нетаниягу говорил, что не готов добиваться сделки "любой ценой".