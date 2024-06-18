Washington Post: ключевые демократы одобрили крупную поставку оружия Израилю, включая F-15

Два ключевых демократа в Конгрессе США Грегори Микс и Бен Кардин согласились одобрить крупную поставку вооружений Израилю, в том числе 50 истребителей F-15, пишет газета Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников.

В публикации Джона Хадсона отмечается, что речь идет о сделке на сумму более 18 миллиардов долларов.

"После нескольких месяцев сдерживания продажи оружия Микс и сенатор Кардин (Мэриленд), высокопоставленный демократ в сенатском комитете по иностранным делам, несколько недель назад подписали сделку", – говорится в публикации WP.

Отмечается, что Микс и Кардин ранее выступали против поставки вооружений Израилю. Однако под давлением администрации президента США Джо Байдена они дали согласие на сделку.

Теперь Госдепартамент США может приступить к уведомлению Конгресса об одобренной продаже.