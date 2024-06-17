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Bild: Блинкен пообещал Нетаниягу, что ограничения на поставки оружия Израиля будут сняты

время публикации: 17 июня 2024 г., 20:26 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 20:26
Bild: Блинкен пообещал Нетаниягу, что ограничения на поставки оружия Израиля будут сняты
Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force via AP

Германское издание Bild написало о беседе между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и госсекретарем Энтони Блинкеном, в ходе которой обсуждалось возобновление поставок оружия Израилю. Издание пишет, что беседа состоялась "недавно".

По данным Bild, Нетаниягу в очередной раз напомнил собеседнику, что Израиль борется за свое выживание и что отсутствие военной поддержки со стороны США создают впечатление, что между Иерусалимом и Вашингтоном существуют серьезные разногласия, что подстегивает Иран, "Хизбаллу" и ХАМАС. По словам Нетаниягу, нынешняя позиция США в итоге приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Нетаниягу также заявил, что "Израиль продолжит защищать себя с помощью средств, имеющихся в его распоряжении".

Bild со ссылкой на источники в Иерусалиме пишет, что Блинкен дал понять, что США в ближайшее время снимут ограничения на поставки оружия Израилю.

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