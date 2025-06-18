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Пресса

"Исраэль а-Йом": Евросоюз отменил грант на изучение наследия евреев Марокко

время публикации: 18 июня 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 15:04

Европейский союз отменил грант на три миллиона евро, который предназначался для продвижения и увековеченья культуры еврейской общины Марокко. Это связывают с ведущимися Израилем военными действиями. Газета "Исраэль а-Йом" отмечает, что конкурс был отменен через четыре дня после начала операции "Народ как лев" по уничтожению иранской ядерной программы.

При этом проекты, участвовавшие в конкурсе, вообще не были связаны с Израилем, сионизмом и какой-либо политической повесткой. Деньги просили на сохранение еврейских кладбищ, изучение культурного и исторического наследия, в том числе – сосуществования евреев и арабов Марокко.

Однако информированные марокканские источники заявляют, что это связано с изменением европейской позиции по палестино-израильскому конфликту. В этом контексте все, что имеет отношение к евреям, не просто политизируется, а становится запретным. Источники квалифицируют такую позицию не просто, как безграмотную, а как расистскую.

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