"Исраэль а-Йом": Евросоюз отменил грант на изучение наследия евреев Марокко

Европейский союз отменил грант на три миллиона евро, который предназначался для продвижения и увековеченья культуры еврейской общины Марокко. Это связывают с ведущимися Израилем военными действиями. Газета "Исраэль а-Йом" отмечает, что конкурс был отменен через четыре дня после начала операции "Народ как лев" по уничтожению иранской ядерной программы.

При этом проекты, участвовавшие в конкурсе, вообще не были связаны с Израилем, сионизмом и какой-либо политической повесткой. Деньги просили на сохранение еврейских кладбищ, изучение культурного и исторического наследия, в том числе – сосуществования евреев и арабов Марокко.

Однако информированные марокканские источники заявляют, что это связано с изменением европейской позиции по палестино-израильскому конфликту. В этом контексте все, что имеет отношение к евреям, не просто политизируется, а становится запретным. Источники квалифицируют такую позицию не просто, как безграмотную, а как расистскую.