WSJ: у Израиля дефицит ракет-перехватчиков для системы "Хец"

Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальный американский источник, в Израиле заканчиваются ракеты-перехватчики "Хец". Если конфликт с Ираном не закончится в скором времени, Израилю будет все сложнее сбивать иранские баллистические ракеты.

По словам источника, американцам уже несколько месяцев известно о проблеме, и вооруженные силы США направляют на помощь Израилю свои перехватчики наземного, морского и воздушного базирования. Теперь возникла опасность, что и их запасы будут истощены.

Издание цитирует главу проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Тома Карако: "Израильтяне и их друзья должны действовать со всей осознанной поспешностью, чтобы сделать все, что необходимо, потому что мы не можем позволить себе сидеть и играть в мяч".

"Израильская армия готова к любому развитию ситуации. Мы не можем выступать с комментарием в том, что касается вооружений", – сообщила армейская пресс-служба. Концерн "Авиационная промышленность" от комментария отказалась.