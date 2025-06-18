x
18 июня 2025
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2025
|
18 июня 2025
|
последняя новость: 12:00
18 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: у Израиля дефицит ракет-перехватчиков для системы "Хец"

Война с Ираном
США
Вооружения
время публикации: 18 июня 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 11:45
WSJ: у Израиля заканчиваются ракеты-перехватчики для системы "Хец"
AP Photo/Tsafrir Abayov

Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальный американский источник, в Израиле заканчиваются ракеты-перехватчики "Хец". Если конфликт с Ираном не закончится в скором времени, Израилю будет все сложнее сбивать иранские баллистические ракеты.

По словам источника, американцам уже несколько месяцев известно о проблеме, и вооруженные силы США направляют на помощь Израилю свои перехватчики наземного, морского и воздушного базирования. Теперь возникла опасность, что и их запасы будут истощены.

Издание цитирует главу проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Тома Карако: "Израильтяне и их друзья должны действовать со всей осознанной поспешностью, чтобы сделать все, что необходимо, потому что мы не можем позволить себе сидеть и играть в мяч".

"Израильская армия готова к любому развитию ситуации. Мы не можем выступать с комментарием в том, что касается вооружений", – сообщила армейская пресс-служба. Концерн "Авиационная промышленность" от комментария отказалась.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2025

Последствия ночных ракетных обстрелов из Ирана: погибших нет, около 100 пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2025

Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана