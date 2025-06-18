Telegraph пишет о таинственных авиарейсах из Китая в Иран

На следующий день после нападения Израиля на Иран в пятницу, 13 июня, из Китая вылетел грузовой самолет. На следующий день – еще один. Затем 16 июня – еще один, на этот раз из Шанхая, отмечает британское издание The Telegraph.

Согласно данным мониторинга полетов, каждый раз это были грузовые Boeing 747, которые обычно используются для перевозки военной техники и оружия и нанимаются для выполнения государственных заказов.

Все эти самолеты сначала летели на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг через Узбекистан и Туркменистан – после чего исчезали с радаров по мере приближения к Ирану. Причем конечным пунктом назначения всегда был указан Люксембург, хотя до Европы эти самолеты не долетали.

Эксперты не исключают, что речь идет о поставках Ирану оружия из Китая.