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Telegraph пишет о таинственных авиарейсах из Китая в Иран

Авиация
Иран
Вооружения
Китай
Война с Ираном
время публикации: 18 июня 2025 г., 02:30 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 02:34
Telegraph пишет о таинственных авиарейсах из Китая в Иран
AP Photo/Kiichiro Sato

На следующий день после нападения Израиля на Иран в пятницу, 13 июня, из Китая вылетел грузовой самолет. На следующий день – еще один. Затем 16 июня – еще один, на этот раз из Шанхая, отмечает британское издание The Telegraph.

Согласно данным мониторинга полетов, каждый раз это были грузовые Boeing 747, которые обычно используются для перевозки военной техники и оружия и нанимаются для выполнения государственных заказов.

Все эти самолеты сначала летели на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг через Узбекистан и Туркменистан – после чего исчезали с радаров по мере приближения к Ирану. Причем конечным пунктом назначения всегда был указан Люксембург, хотя до Европы эти самолеты не долетали.

Эксперты не исключают, что речь идет о поставках Ирану оружия из Китая.

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