12 канал ИТВ: Командование тылом планирует отменить предварительное предупреждение об обстреле

Введенное всего несколько дней назад предварительное уведомление о планируемых ракетных обстрелах из Ирана, поступающее в промежуток 15-30 минут до обстрела и призывающее находиться поблизости от защищенного пространства, может быть отменено.

Об этом сообщает во вторник, 17 июня, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, подчеркивая, что предупреждение о запущенных ракетах, поступающее за несколько минут до тревожной сирены, останется в силе.

Причиной отмены нововведения являются сложности в выявлении подготовки к запускам ракет по Израилю на территории Ирана. В ночь на вторник предварительное предупреждение перед запуском не было разослано, что вызвало множество вопросов граждан.

Пресс-секретарь Командования тылом подполковник резерва Тали Версано-Айсман объяснила, что ведомство по разным причинам не всегда может рассылать такие предупреждения. "Это зависит от множества факторов, но находящимся дома людям необходимо учитывать, что иногда необходимо действовать по немедленному предупреждению, и тогда следует перейти в самое защищенное место, а иногда мы можем дать предупреждения постепенно", – пояснила она.

Представитель сил безопасности, комментировавший ситуацию, объяснил, что в некоторых случаях запуски ракет производятся из шахт, и в таких случаях предварительное предупреждение не поступает, поскольку выявить подготовку к обстрелу невозможно.