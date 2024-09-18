"Аль-Ахбар": самый тяжелый удар по "Хизбалле" за одну минуту

Ливанская газета "Аль-Ахбар", аффилированная с "Хизбаллой", пишет о множестве взрывов пейджеров в Ливане 17 сентября 2024 года: "В течение одной минуты противнику удалось нанести самые сильные удары по исламскому сопротивлению с начала конфликта".

В публикации признается не только экстраординарность операции, осуществленной противником, но и то, что Израиль продемонстрировал технологическое и разведывательное превосходство, которое привело к ранениям более 3000 "бойцов сопротивления и мирных жителей из подразделений "Хизбаллы", ими были заполнены больницы на юге, в Бекаа, Бейруте и пригородах".

Далее в статье сказано: "Враг подтолкнул сопротивление к отказу от традиционных правил ведения войны, которые действовали в течение года. Мы столкнулись с новой ситуацией".

"Аль-Ахбар" отмечает, что система здравоохранения Ливана не была готова к тому, чтобы принять одновременно такое количество раненых и оказать им своевременную и необходимую медицинскую помощь.

Отмечается также, что власти США уже прилагают усилия для того, "чтобы предотвратить ответную военную операцию, даже ограниченную".