Reuters: пейджеры для "Хизбаллы" были заминированы "Мосадом". Подробности

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности и некий другой источник пишет, что подрывы пейджеров в Ливане были следствием масштабной операции израильской внешней разведки "Мосад".

Согласно источникам Reuters, "Мосад" заминировал 5000 пейджеров тайваньской компании Gold Apollo, которые были заказаны ливанской "Хизбаллой" некоторое время назад – в каждый пейджер было заложено небольшое количество взрывчатки, пишут журналисты Лайла Бассам и Майя Джебейли. По сведениям Reuters, эта партия пейджеров попала в Ливан в начале 2024 года.

17 сентября пейджеры были подорваны, в результате чего погибли не менее девяти человек (в их числе шесть активистов "Хизбаллы"), около 3000 были ранены – среди них множество активистов "Хизбаллы", а также посол Ирана в Ливане.

Reuters идентифицирует по фотографии один из подорванных пейджеров как AP924 Gold Apollo. К такому же выводу пришли ранее и другие комментаторы.

Боевики "Хизбаллы" использовали пейджеры как низкотехнологичное средство связи, пытаясь избежать израильского отслеживания местоположения.

По словам высокопоставленного представителя ливанских сил безопасности, "Мосад" сумел "модифицировать" партию пейджеров, предназначавшихся для "Хизбаллы", "на этапе производства". ""Мосад" установил плату внутрь устройства, которая содержит взрывчатое вещество, получающее код. Его очень трудно обнаружить", – сказал источник.

Тот же источник заявил, что примерно 3000 пейджеров взорвались, когда им было отправлено закодированное сообщение.

Другой источник в службе безопасности (страна не указана) сообщил Reuters, что в каждом пейджере было спрятано до трех граммов взрывчатки (ранее источники в "Хизбалле" говорили о закладке до 20 граммов взрывчатки, что маловероятно, учитывая, что сам пейджер AP924 Gold Apollo вместе с батареей весит менее 100 граммов).

Однако основатель Gold Apollo Сю Чин-Куан заявил, что его компания не производила пейджеры, которые взорвались в Ливане. Он сообщил, что данная партия была произведена некой компанией в Европе, которая имела право использовать бренд тайваньской фирмы, хотя и не назвал эту компанию. "Изделие не было нашим. На нем был только наш бренд", – сказал он, подчеркнув, что компания Gold Apollo также стала жертвой инцидента.