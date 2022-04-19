Конец затишья. Обзор ивритоязычных СМИ, Вторник, 19 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены ракетному обстрелу израильской территории из сектора Газы, а также продолжающей оставаться напряженной обстановке на Храмовой горе и в Старом городе Иерусалима.

"Едиот Ахронот": Конец шестимесячного затишья





"Исраэль а-Йом": Не летите в Катар





"Гаарец": Беспорядки на Храмовой горе сотрясают дворец Абдаллы II





"Маарив": Трехлетняя Либи погибла в деревянном доме





"Едиот Ахронот": Конец шестимесячного затишья 18 апреля, в 20:22 в населенных пунктах округа Эшколь прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Жители приграничного района слышали несколько взрывов. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, она была сбита системой ПРО "Железный купол". Это был первый ракетный обстрел Израиля из сектора Газы за последние семь месяцев. Подробности в материале Матана Цури, Йоава Зейтуна и Элиора Леви.





"Исраэль а-Йом": Не летите в Катар Множество израильтян купили билеты на чемпионат мира по футболу, который состоится в Катаре зимой 2022 года, однако штаб национальной безопасности намерен рекомендовать гражданам Израиля отказаться от поездки. Подробности в материале Шимона Яиша.





"Маарив": 2-летняя девочка погибла при пожаре в экологическом поселении Адама в Западной Галилее. Когда пожарные сумели вынести девочку из горящего помещения, но она уже была мертва. семья находилась в Адаме на отдыхе, арендуя деревянный дом. Пожар возник из-за того, что брат девочки играл со спичками. Подробности в материале Моше Коэна, Алона Хакмона и Элиава Бетито.





"Иорданский предатель, лидер нормализации отношений с Израилем, основной виновник поражения 1967 года и присутствия сионистских оккупантов в Палестине", - пишут блоггеры в соцсетях, полных в эти дни нападок на короля Иордании. Подробности в материале Цви Барэля.