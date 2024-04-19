WSJ: США готовятся к дополнительной поставке Израилю оружия более чем на 1 млрд долларов

Администрация Джо Байдена рассматривает новую сделку по поставкам оружия Израилю на сумму более 1 миллиарда долларов, пишет Wall Street Journal.

Речь идет о дополнительной поставке оружия Израиля (помимо сделки, которая обсуждается в Конгрессе США).

В новой сделке речь, прежде всего, идет о боеприпасах – в том числе танковых и минометных, а также о военной технике, пишет WSJ.

Далее в публикации уточняется: планируемая сделка включают передачу танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров на сумму 700 миллионов долларов, военных автомобилей на 500 миллионов долларов и минометных снарядов калибра 120 миллиметров на сумму менее 100 миллионов долларов.