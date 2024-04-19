WSJ: США готовятся к дополнительной поставке Израилю оружия более чем на 1 млрд долларов
время публикации: 19 апреля 2024 г., 12:54 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 13:01
Администрация Джо Байдена рассматривает новую сделку по поставкам оружия Израилю на сумму более 1 миллиарда долларов, пишет Wall Street Journal.
Речь идет о дополнительной поставке оружия Израиля (помимо сделки, которая обсуждается в Конгрессе США).
В новой сделке речь, прежде всего, идет о боеприпасах – в том числе танковых и минометных, а также о военной технике, пишет WSJ.
Далее в публикации уточняется: планируемая сделка включают передачу танковых боеприпасов калибра 120 миллиметров на сумму 700 миллионов долларов, военных автомобилей на 500 миллионов долларов и минометных снарядов калибра 120 миллиметров на сумму менее 100 миллионов долларов.