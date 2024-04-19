CNN: Иран и Израиль на данном этапе не планируют новые атаки
время публикации: 19 апреля 2024 г., 12:37 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 12:42
Иран и Израиль на данном этапе не планируют больше осуществлять прямые атаки друг на друга, сообщает CNN со ссылкой на источник в региональных разведслужбах, знакомый с ситуацией в Иране.
"Непосредственные атаки этих двух противников окончены", – заявил этот источник.
По его данным, Иран, как ожидается, не будет отвечать на недавний удар Израиля. Причины такого решения источник назвать не может.
Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил: "Мы ведем волевую войну, Иран выиграл ее и будет продолжать побеждать".
Раиси не стал напрямую комментировать сообщения о сегодняшней израильской атаке.
Ссылки по теме