CNN: Иран и Израиль на данном этапе не планируют новые атаки

Иран и Израиль на данном этапе не планируют больше осуществлять прямые атаки друг на друга, сообщает CNN со ссылкой на источник в региональных разведслужбах, знакомый с ситуацией в Иране.

"Непосредственные атаки этих двух противников окончены", – заявил этот источник.

По его данным, Иран, как ожидается, не будет отвечать на недавний удар Израиля. Причины такого решения источник назвать не может.

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил: "Мы ведем волевую войну, Иран выиграл ее и будет продолжать побеждать".

Раиси не стал напрямую комментировать сообщения о сегодняшней израильской атаке.