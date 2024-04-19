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CNN: Иран и Израиль на данном этапе не планируют новые атаки

время публикации: 19 апреля 2024 г., 12:37 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 12:42
CNN: Иран и Израиль на данном этапе не планируют новые атаки
AP Photo/Isaac Brekken

Иран и Израиль на данном этапе не планируют больше осуществлять прямые атаки друг на друга, сообщает CNN со ссылкой на источник в региональных разведслужбах, знакомый с ситуацией в Иране.

"Непосредственные атаки этих двух противников окончены", – заявил этот источник.

По его данным, Иран, как ожидается, не будет отвечать на недавний удар Израиля. Причины такого решения источник назвать не может.

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил: "Мы ведем волевую войну, Иран выиграл ее и будет продолжать побеждать".

Раиси не стал напрямую комментировать сообщения о сегодняшней израильской атаке.

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