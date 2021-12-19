Опросы и постепенное закрытие Европы. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 19 декабря

В центре внимания израильских СМИ новые страны в "красном" списке и опросы общественного мнения.

"Исраэль а-Йом": ЦАХАЛ и полиция создадут силы борьбы с насилием в смешанных городах



"Едиот Ахронот": Израиль расширил список "красных" стран





"Маарив": Опрос: ни один из блоков не получает 61 мандат





"Гаарец": Лукашенко продвигает закон о признании геноцида белорусов, пытаясь замять Холокост



"Исраэль а-Йом": ЦАХАЛ и полиция создадут силы борьбы с насилием в смешанных городах

ЦАХАЛ и полиция создадут особый отдел сотрудников МАГАВа на сверхурочной службе, задачей которого будет борьба с насилием внутри страны во время следующих войн. Кроме того, полицейские в смешанных городах пройдут специальную подготовку по борьбе с террором и массовыми беспорядками.











"Едиот Ахронот": Израиль расширил список "красных" стран

17 декабря правительство в результате телефонного голосования расширило список "красных" стран, добавив в него Ирландию, Норвегию, Испанию, Финляндию, Францию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Это решение вступит в силу 19 декабря.







"Маарив": Теракт в Хомеше

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партией, занявший наибольшее количество мест в парламенте стал "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу (33 мандата), партия "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом, который должен занять место главы правительства по ротации в августе 2023 года - 19. "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем - 9. ШАС и "Ционут Датит" - по 8 мандатов. Объединенный список, "Авода" и "Яадут а-Тора" - по 7 мандатов. "Ямина" и НДИ - 6. РААМ и МЕРЕЦ - по 5 мандатов. "Тиква Хадаша" Гидеона Саара не проходит электоральный барьер.











"Гаарец": Лукашенко продвигает закон о признании геноцида белорусов, пытаясь замять Холокост



Лиза Розовская пишет в "Гаарец", что президент Беларуси Александр Лукашенко продвигает законопроект "О геноциде белорусов". Согласно закону, отрицание геноцида белорусов со стороны нацистов во время Второй мировой войны, будут караться тюремным заключением.