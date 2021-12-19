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NEWSru.co.il :: Пресса19 декабря 2021 г., 06:53

New York Times: Пентагон занижал число мирных граждан, погибших в результате ударов ВВС США в Сирии, Ираке и Афганистане

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New York Times: Пентагон занижал число мирных граждан, погибших в результате ударов ВВС США в Сирии, Ираке и Афганистане

В воскресенье, 19 декабря, в газете The New York Times была опубликована статья Азмат Хан, в которой утверждается, что Пентагон в своих отчетах по Сирии, Ираку и Афганистану занижал число мирных жителей, погибших в результате американских авиаударов.

Автор статьи заявляет, что этот вывод был сделан ею после изучения более тысячи документов министерства обороны США.


При этом в статье признается, что дать точную оценку числа погибших мирных граждан невозможно.

Азмат Хан провела интервью с выжившими местными жителями, а также с бывшими и нынешними американскими чиновниками. И пришла к выводу, что жертв среди мирного населения было значительно больше, чем указано в отчетах Пентагона.

Согласно официальной статистике минобороны США, жертвами американских авиаударов в Ираке и Сирии, целями которых были объекты "Исламского государства" и других террористических организаций, стали 1417 мирных жителей. В Афганистане, по данным Пентагона, в результате воздушных операций США погибли 188 мирных граждан. Однако Азмат Хан пришла к выводу, что сотни погибших не учтены в этой статистике.

NYT пишет, что только в 12% случаев, когда наносились авиаудары, жертвами которых могли стать мирные граждане, Пентагон проводил "полноценное расследование".

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