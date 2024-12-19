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Пресса

Bellingcat: Украина возмущена поставками хуситам зерна из оккупированного Крыма

Йемен
Россия
Война в Украине
Украина
время публикации: 19 декабря 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 13:13
Bellingcat: Украина возмущена поставками хуситам зерна из оккупированного Крыма
Planet Labs via AP

Украина выразила возмущение тем, что зерно, собранное в оккупированном Россией Крыму, в обход международных санкций поставляется в Йемен. Злаковые были доставлены на контролируемую хуситами территорию, рассказывает Bellingcat.

Шедший под российским флагом сухогруз Zafar вышел из Севастополя в начале октября и в середине ноября пришвартовался в йеменском ас-Салифе, по дороге зайдя в Джибути. Отмечается, что это уже второй подобный случай.

Россия также поставляет зерно, производимое на оккупированных украинских территориях, в Иран и Сирию. Зафиксированы десятки подобных рейсов. В Джибути судно зашло для досмотра представителями ООН перед тем, как отправится в Йемен.

Ключевым становится вопрос, известно ли сотрудникам организации, откуда направляется судно. Bellingcat отмечает, что перед заходом в оккупированные украинские порты корабли выключают транспондеры. Не исключается, что фальсифицируется и документация.

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