Украина выразила возмущение тем, что зерно, собранное в оккупированном Россией Крыму, в обход международных санкций поставляется в Йемен. Злаковые были доставлены на контролируемую хуситами территорию, рассказывает Bellingcat.

Шедший под российским флагом сухогруз Zafar вышел из Севастополя в начале октября и в середине ноября пришвартовался в йеменском ас-Салифе, по дороге зайдя в Джибути. Отмечается, что это уже второй подобный случай.

Россия также поставляет зерно, производимое на оккупированных украинских территориях, в Иран и Сирию. Зафиксированы десятки подобных рейсов. В Джибути судно зашло для досмотра представителями ООН перед тем, как отправится в Йемен.

Ключевым становится вопрос, известно ли сотрудникам организации, откуда направляется судно. Bellingcat отмечает, что перед заходом в оккупированные украинские порты корабли выключают транспондеры. Не исключается, что фальсифицируется и документация.