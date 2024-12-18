Times of Israel: разведка США полагала, что война с "Хизбаллой" принесет Израилю катастрофу

Как пишет Times of Israel на основании американских и израильских источников, накануне того, как между Израилем и "Хизбаллой" в сентябре 2024 года началась полномасштабная война, разведывательное сообщество США полагало, что подобная эскалация будет иметь для еврейского государства крайне тяжелые последствия.

По этой оценке, израильские потери исчислялись сотнями, если не тысячами. Один из американских источников оценил такую войну как катастрофическую для Израиля. В публикации отмечается, израильская разведка также считала полномасштабный конфликт крайне тяжелым.

"Обе стороны разделяли эти опасения. Поэтому Израиль долгие месяцы воздерживался. Когда они решились идти вперед, то отдавали себе отчет, чего это будет стоить. Они просто считали эту цену неизбежной", – сказал собеседник издания.

Израильский удар начался с одновременного взрыва тысяч пейджеров, но и после него администрация США продолжала призывать Израиль к сдержанности, опасаясь, что в конфликт будет втянут Иран.

Однако в короткий период Израиль ликвидировал командную структуру "Хизбаллы", включая Хасана Насраллу, были уничтожены основные арсеналы ракет и беспилотников, представлявшие для Израиля основную угрозу. Группировку заставили пойти на перемирие, несмотря на продолжение военных действий в секторе Газы.

Times of Israel напоминает: в ходе недавней пресс-коференции советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану был задан вопрос, какое из ближневосточных событий оказалось самой большой неожиданностью для США – восстановление Израилем регионального превосходства, крушение иранской "оси зла" или падение режима Асада?

Американский чиновник ответил: "Да".