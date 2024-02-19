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    Пресса

    Reuters: полномасштабная операция в Газе будет идти еще 6-8 недель, потом – Рафах

    время публикации: | последнее обновление:
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    Reuters: полномасштабная операция в Газе будет идти еще 6-8 недель, потом – Рафах
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Израиль планирует продолжать полномасштабные военные операции в секторе Газы еще в течение шести-восьми недель, готовясь к наземной операции в Рафахе (Рафиахе), пишет Reuters со ссылкой на четырех информированных чиновников – двух израильских и двух "региональных".

    Авторы публикации Самиа Нахуль, Джонатан Саул и Хумейра Памук отмечают, что, согласно оценке этих источников, израильское военное руководство полагает, что в ходе подготовительного периода удастся существенно подорвать способность ХАМАСа в ведению боевых действий в Рафахе, что откроет путь к фазе войны меньшей интенсивности – точечных авиаударов и операций спецназа.

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    Бывший сотрудник израильской разведки Ави Меламед говорит: маловероятно, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу прислушается к международной критике и откажется от наземной операции в Рафахе, который считается последним "бастионом ХАМАСа". Чтобы достичь заявленных целей в этой войне, Израиль должен разбить батальоны ХАМАСа, находящиеся в этом городе.

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    В публикации отмечается, что руководство ЦАХАЛа не представило пока плана эвакуации около миллиона человек, которые находятся в Рафахе и окрестностях. В статье вновь упоминается о том, что на египетской территории готовится большое пространство – но Каир по-прежнему отрицает, что планирует принять беженцев из Газы. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль не намерен эвакуировать гражданское население Газы в Египет.

    Reuters приводит две противоречивые оценки потерь ХАМАСа в секторе Газы за более чем четыре месяца войны: ЦАХАЛ заявляет, что убиты около 12 тысяч боевиков, представитель ХАМАСа в Катаре заявил, что потери составили около 6000 боевиков.

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