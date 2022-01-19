Израиль предложил Эмиратам военную помощь. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что, после ударов хуситов по стратегическим объектам в Абу Даби, Израиль предложил Объединенным Арабским Эмиратам помощь в обеспечении безопасности, включая разведданные. Об этом сообщило премьер-министр Нафтали Беннет в письме наследнику престола Абу Даби шейху Мухаммаду бин Заиду.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что израильский Кнессет намерен расследовать публикацию, согласно которой полиция использует шпионскую программу Pegasus компании для слежки за гражданами – без санкции судьи. Генеральный комиссар полиции Коби Шабтай признал, что его подчиненные пользуются программным обеспечением "третьих сторон", но только с разрешения суда.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выразившего уверенность, что российского вторжения в Украину не будет, поскольку Украина – мощное государство. По его мнению, нападение изменит ситуацию и в самой России. Он сообщил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по данному вопросу.

Агентство Maan сообщает о прошедшем в Рамалле пленуме центрального комитета движения ФАТХ. ЦК выразил доверие Махмуду Аббасу как главе исполнительного комитета Организации освобождения Палестины и президенту государства Палестина. Аззам аль-Ахмад был единогласно переизбран членом Исполкома ООП, а Хусейн аш-Шейх был избран в этот орган.