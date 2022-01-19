Скандал с использованием полицией программы NSO и заявление Либермана. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 19 января

Первые полосы ивритоязычных газет посвящены сообщениям о том, что полиция незаконно использовала программное обеспечение компании NSO для слежки за гражданами.

"Исраэль а-Йом": Несмотря на переговоры о сделке, поддержка Нетаниягу усиливается





"Едиот Ахронот": Госконтролер проверит использование программы NSO полицией в отношении граждан





"Маарив": Либерман выступил за отмену "зеленого стандарта"





"Гаарец": Беннет проверит возможность отмены карантина в школах





"Исраэль а-Йом": Несмотря на переговоры о сделке, поддержка Нетаниягу усиливается

Издание приводит данные опроса, согласно которому, 34% респондентов считают, что Биньямин Нетаниягу наиболее всего подходит на должность главы израильского правительства. На втором месте Яир Лапид, которого считают подходящим лидером государства 17 процентов опрошенных.











"Едиот Ахронот": Госконтролер проверит использование программы NSO полицией в отношении граждан

Государственный контролер Матниягу Энгельман объявил, что проведет проверку сведений о том, что высокопоставленные сотрудники полиции приказали подразделению особого назначения в управлении кибербезопасности полиции использовать атакующее программное обеспечение компании NSO без санкции суда.







"Маарив": Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech

Профессор Гили Регев-Йохай, главный исследователь и заведующая подразделением профилактики и контроля инфекционных заболеваний в больнице "Шибе", обнародовала предварительные результаты исследования об эффективности четвертой прививки от коронавируса. Гили Регев-Йохай отметила, что в мире не принято публиковать предварительные результаты, однако она понимает потребность общества в этой информации.





"Гаарец": Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой





Экс-глава правительства Биньямин Нетаниягу "дал добро" на продолжение переговоров с прокуратурой о досудебной сделке. На состоявшейся днем ранее встрече, на которой присутствовали также все члены семьи Нетаниягу, бывшие адвокаты Нетаниягу Боаз Бен Цур и Амит Хадад настойчиво советовали ему согласиться на сделку, но Нетаниягу говорил, что не готов добиваться сделки "любой ценой".

В центре внимания израильских печатных СМИ - сокращение карантина до пяти дней и открытие, которое сделали расследователи выдачи немцам семьи Анны Франк.

"Исраэль а-Йом": С 19 января срок карантина сократится с семи до пяти дней





"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью





"Маарив": Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech

Глава правительства Нафтали Беннет поддержал рекомендацию сократить продолжительность обязательного карантина до пяти дней. Новые правила вступят в силу 19 января после утверждения гендиректором минздрава профессором Нахманом Ашем.











"Едиот Ахронот": Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью

Американский телеканал CBS представил выводы расследования, чьи авторы утверждают, что они установили, кто выдал нацистам Анну Франк – еврейскую девочку-подростка из Амстердама, которая, благодаря оставленному ей дневнику, стала самой известной жертвой Холокоста. Для этого была создана следственная группа, возглавленная бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком, посвятившим 30 лет жизни борьбе с колумбийскими наркокартелями. В нее вошли криминологи, психолог, историки, специалисты по архивному делу.







"Маарив": Либерман выступил за отмену "зеленого стандарта"

Министр финансов и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман выступил с заявлением по поводу целесообразности отмены "зеленого стандарта". "В "зеленом стандарте" нет логики, ни медицинской, ни эпидемиологической, и с этим согласны многие специалисты. Налицо прямой ущерб экономике, повседневной жизни страны и, кроме того, во многом "тав ярок" способствует панике среди населения. Я веду работу со всеми релевантными лицами, чтобы отменить "зеленый стандарт" и сохранить нормальную жизнь для всех нас", - заявил Либерман.





"Гаарец": Беннет проверит возможность отмены карантина в школах





В ближайшие дни глава правительства Израиля Нафтали Беннет соберет совещание с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и специалистами минздрава, чтобы обсудить возможность отмены карантина в школах. Ранее около 180 мэров городов и глав местных советов подписали обращение к главе правительства Нафтали Беннету и министру здравоохранения Ницану Горовицу с требованием изменить порядок карантинов в детских садах и школах.