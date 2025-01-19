Ynet: БАГАЦ запретил освобождать одного из включенных в сделку террористов

Как сообщает Ynet, Высший суд справедливости удовлетворил иск движения "Выбираем жизнь" против освобождения в рамках сделки с ХАМАСом палестинского террориста Раада Халиля. Житель деревни ад-Дура в 2015 году убил ножом двух израильтян.

Согласно публикации, основание этого стал закон, принятый в 2014 году по инициативе депутатов Орит Струк, Зеева Элькина и Айлет Шакед, запрещающий освобождать террористов-убийц в случае, что суд признал обстоятельства убийства "чрезвычайными по своей тяжести".

Нападение в здании "Панорама" в Тель-Авиве было совершено 19 ноября 2015 года. Два человека убиты, один получил ранения средней степени тяжести и еще один ранен легко. Террорист был ранен и задержан. Имена погибших: Игаль Арон Исаев (32) и Реувен Авирам (51). Суд приговорил Халиля к пожизненному заключению и еще 20 годам лишения свободы.