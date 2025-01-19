NBC: спецпредставитель Трампа рассматривает возможность визита в Газу

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф рассматривает возможность визита в Газу, чтобы помочь обеспечить реализацию соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, передает NBC News со ссылкой на информированный источник в будущем американском руководстве.

По словам этого источника, Виткофф намерен присутствовать "практически постоянно" в ближневосточном регионе в ближайшие недели или даже месяцы для решения проблем, которые могут возникнуть и которые, по его мнению, могут помешать реализации соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.